»

(Lien direct) OBSOLETE (Technical Death/Thrash, USA) offre en écoute intégrale son premier longue-durée Animate//Isolate qui sort le 19 avril chez Unspeakable Axe Records. Ça se passe par ici. Tracklist :



1. Still

2. The Atrophy of Will

3. The Slough

4. Old Horizon

5. Silent Freeway

6. Stumbling and Listless

7. The Fog

8. Callousness of Soul

9. Intercostal