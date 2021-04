»

(Lien direct) MONARCH (Thrash Metal, USA) sort ce jour son nouvel opus Future Shock que vous pouvez écouter en intégralité à cette adresse. Tracklist :



1. Blast The Seed (5:16)

2. Khaos Warrior (2:51)

3. Future Shock (5:00)

4. Nuclear Warfare (4:00)

5. Shred or Die! (4:15)

6. Multiverse (3:02)

7. Fatal Vector (6:47)

8. Collision Of Bones (3:45)

9. Swarm Of The Whorenet (6:41)

10. Metal Soul (5:21)



Durée totale : 47:04