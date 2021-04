»

(Lien direct) WINTER ETERNAL (Black Metal, Grèce) sortira son nouvel album Land of Darkness le 4 juin via Hells Headbangers. Tracklist :



1. Crossing The Blackest Skies

2. Land Of Darkness

3. The Illusive Wings Of Death

4. Lord Of False Reality

5. Crown of Stars

6. Faded To Silence

7. Isolation

8. Shaped By Grief

9. Dawn Of Flames [Gates of Ishtar cover]