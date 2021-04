»

(Lien direct) MORBIFIC (Death Metal, Finlande) sortira son premier album intitulé Ominous Seep Of Putridity le 1er mai sur Headsplit Records et The Other Records aux formats CD, vinyle et cassette. Deux extraits sont disponibles ci-dessous :



01. Ominous Seep Of Putridity

02. Necroslaver

03. Ravening Slasher Creep

04. Cadaveric Maggot Farm

05. Deformed In Phantasmal Fog

06. Cauldron Of Execution

07. Sulfuric Funeral

08. Sawmill In The Mist

09. Perverted Surgery

10. The Racking Garden



Ominous Seep of Putridity by Morbific



