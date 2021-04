»

(Lien direct) KING DIAMOND (Heavy Metal, Danemark) va s'associer avec Z2 Comics pour la sortie d'une version roman graphique de Abigail. Ci-dessous tous les détails :



Z2 Comics, le principal éditeur de romans graphiques inspirés par la musique, dévoile le joyau de cet automne dans la couronne du "roi" du heavy metal lui-même : la toute première bande dessinée écrite par le seul et unique King Diamond. Le scénariste de White Noise Studios Dan Watters et l'artiste d'October Faction Damien Worm font équipe avec le King lui-même pour une nouvelle version effrayante de l'histoire de Miriam Natias et Jonathan LaFey et d'un héritage bien plus terrifiant que le manoir hanté dans lequel il a été découvert.



Pour célébrer cette association sans précédent, Z2 Comics proposera en exclusivité une édition picture disc du roman graphique Abigail de cet incroyable album, avec la couverture du roman graphique au recto et, au verso, la couverture originale d'Abigail ainsi qu'une autre peinture de couverture réalisée par l'artiste Torbjörn Jörgensen. Cette édition n'est disponible qu'avec le pack du roman graphique deluxe et super deluxe, exclusivement sur le site Web de Z2, et peut être commandée dès maintenant :



https://z2comics.com/products/king-diamond-abigail-official-graphic-novel-picture-disc-vinyl-lp



"Un roman graphique basé sur l'une de mes histoires est un rêve devenu réalité pour moi. Travailler avec une société comme Z2, avec le scénariste Dan Watters et le graphiste Damien Worm, fait de ce projet la meilleure classe que l'on puisse souhaiter. Ce ne sont pas seulement nos fans, mais tous les fans du genre de l'horreur qui apprécieront la noirceur et le côté effrayant de ce projet. Je suis tout simplement impatient de pouvoir vous le présenter personnellement à l'approche d'Halloween. Abigail a ressuscité."



La saga obsédante d'Abigail de King Diamond a pris une vie étonnante et horrible grâce à Dan Watters, Damien Worm et King Diamond lui-même ! Adaptant le scénario de l'un des albums conceptuels les plus célèbres du heavy metal, ce nouveau roman graphique récompensera à la fois les fans de longue date et les amateurs d'horreur avec une histoire rendue encore plus effrayante sous forme de bande dessinée !



L'éditeur Josh Frankel déclare : "King Diamond est, comme son nom l'indique, la royauté du heavy metal, et nous sommes tous ses serviteurs. Je ne pourrais pas être plus honoré de récompenser les fans de bandes dessinées et de musique heavy avec ce qui sera très probablement l'un des points forts de l'année, et un point culminant pour les collaborations directes avec les artistes de Z2 en général".



Avec 12 albums sortis sous le nom de King Diamond, des millions d'albums ont été vendus dans le monde entier, dont plus de 175 000 exemplaires d'Abigail de 1987 rien qu'aux États-Unis. Le deuxième album sous la bannière King Diamond, Abigail, est un classique incontesté et considéré comme sa véritable révélation, ouvrant la voie à plus de trois décennies de ferveur. Avec le nouvel album annoncé, 2022 marquera véritablement "le retour du roi".



Le roman graphique Abigail de King Diamond sortira en édition standard à couverture souple et à couverture rigide dans les magasins de bandes dessinées et les librairies, juste à temps pour Halloween, en octobre 2021. Des éditions spéciales de luxe et de super luxe sont disponibles en précommande dès maintenant, uniquement sur le site Web de Z2, qui comprend une édition vinyle spéciale exclusive à couverture unique, en édition strictement limitée à 3 000 exemplaires !



Une œuvre d'art sombre, unique et sinistre, sera disponible en pré-commande, en complément du roman graphique, à la demande personnelle de King Diamond. Les détails seront disponibles sur le site web de Z2.



À propos de Z2 Comics :



Z2 Comics est la première destination pour les romans graphiques officiels liés à la musique, créés en partenariat avec des artistes, musiciens, réalisateurs et icônes de la culture pop de premier plan. Distribué dans le monde entier par Simon & Schuster, Z2 a collaboré avec des artistes aussi divers que Blondie, Elvis Presley, Gorillaz, Machine Gun Kelly, Sublime, Yungblud, Cypress Hill, Babymetal, Major Lazer, Rico Nasty et Paul Oakenfold, ainsi qu'avec les premières œuvres de Sturgill Simpson, Poppy et Anthrax, tous nommés aux Grammy Awards. En outre, la société a fait appel aux meilleurs talents pour les biographies graphiques officielles de légendes de la culture pop telles que The Grateful Dead, Beethoven et Charlie "Bird" Parker. En 2021, Z2 publiera des romans graphiques liés aux albums essentiels des Doors, de Ronnie James Dio, d'All Time Low, et bien d'autres seront annoncés dans les mois à venir.