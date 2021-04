»

(Lien direct) THRONUM VRONDOR (Black Metal, Belgique) sortira son nouvel album intitulé Dies Tenebrosa Sicut Nox le 28 mai sur Immortal Frost Productions.



01. To Eternal Fire

02. Odium Humanis Generis

03. Worms

04. Ravenous Cult

05. The Wolf Must Roam Free

06. To Pierce The Heart Of Lions

07. Cleanse This World Of Filth

08. What Grace Is There Left To Fall From