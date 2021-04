»

(Lien direct) BLOODLUST (Speed Metal, USA). Il s'agit de l'album Guilty As Sin sorti en 1986 sur Metal Blade Records et du EP Terminal Velocity paru deux ans plus tard sur Wild Rags Records. Prévues pour le 20 août 2021, ces rééditions remasterisées pour l'occasion seront également accompagnées de titres bonus, de photos d'époque et de liner notes.