(Lien direct) NECRONEMESIS (Death Metal avec l'ex-Mantas/Death et Massacre Rick Rozz, Porto Rico) sortira son premier long-format Some Things Should Stay Underground le 4 juin via Horror Pain Gore Death Productions. Tracklist :



1. Cranial Disfigurement (By Fist)

2. They Live In The Attic

3. Stench Of Slaughter

4. Horrorpit

5. Death From Above

6. Pray For The Rotten

7. Some Things Should Stay Underground