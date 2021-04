»

(Lien direct) MOONCITADEL (Black Metal, Finlande) vient de sortira via Out Of The Dungeon Records un nouveau EP intitulé Onyx Castles And Silver Keys. Celui-ci s'écoute en intégralité ci-dessous :



01. The Silver Key (Descending To Dream)

02. Summoning the Faustian Aristocracy

03. Fog Is The Crown (Guarding Rhe Nordic Mysteries)

04. Moonwine Amongst The Onyx Castles