(Lien direct) CRUCIFIXION RITUAL (War Metal) offre sa première démo Gouging the Eyes of Angelic Purity en écoute intégrale à cette adresse. Sortie le 16 mai chez Invictus Productions. Tracklist :



1. Gouging the Eyes of Angelic Purity

2. Sacrament of Defilement

3. Ritual Bludgeoning