(Lien direct) SUIDAKRA (Death Mélodique Médieval, Allemagne) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Wolfbite qui sortira le 25 juin via MDD Records. Un trailer se découvre ici :



1. A Life In Chains

2. The Inner Wolf

3. Darcanian Slave

4. Faoladh

5. Crossing Over

6. Vortex Of Carnage

7. Resurgence

8. Redemption

9. A Shrine For The Ages