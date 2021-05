»

(Lien direct) NOCTURNAL HOLLOW (Death Metal, Venezuela) sortira son nouvel opus Triumphantly Evil le 4 juillet chez Immortal Souls Productions pour l'Europe. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Tracklist :



1. Baphomet Crown

2. Bound to the Gore

3. Shining Blaze of Hell

4. Down to Void

5. Consumed by the Storm

6. Through the Haze of Death

7. Voices Comes from the Night

8. In Rapture of Pain

9. King of Wrath

10. Remembrance of a Murder

11. Necrophiliac [Slayer cover]