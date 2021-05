»

(Lien direct) XENOS (Thrash Metal, Italie) sortira son nouvel opus The Dawn of Ares le 25 juin chez Iron Shield Records. Tracklist :



01. I Am The Machine (feat. Josh Christian)

02. All Shall Fall

03. The Dawn Of Ares

04. Circle Of Lies

05. Shields

06. Interceptors (feat. Tony Dolan)

07. The Prophet

08. Still To The Front

09. The Healer