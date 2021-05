»

(Lien direct) KAUSE 4 KONFLIKT (Deathcore, France) a mis en ligne sa nouvelle vidéo, un medley cover de Slipknot, Pantera, Sepultura, Machine Head et Hatebreed. On y retrouve en featuring au chant : Athal - Berath (Display of Power & Obskkult). Butcho Vukovic (Last Temptation & ex-Watcha). Stephane Buriez (Loudblast & Sinsaenum). Arno & Poun (Black Bomb A).