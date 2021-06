»

(Lien direct) DEMONICAL (Death Metal, Suède) va rééditer ses trois premiers albums Servants of the Unlight (2007), Hellsworn (2009) et Death Infernal (2011) le 8 octobre sur Agonia Records aux formats deluxe digipak CD, colored vinyl et picture disc. Les détails :



"Servants of the Unlight" tracklist:

01. SUICIDE THRONE

02. REVEL IN MISANTHROPIA

03. BURNED ALIVE

04. FEEDING THE ARMAGEDDON

05. UNITED IN TORTURE

06. SLAUGHTER OF ALL HOPE

07. UNHOLY DESECRATION

08. LEIPZIG 1945



"Hellsworn" tracklist:

01. BAPTIZED IN FIRE

02. WORLD SERPENT

03. INFERNAL VOID

04. BLOODRIDDEN

05. GÖTTER DES NORDENS

06. CHILDREN OF SIN

07. DEATH METAL DARKNESS

08. BOW TO THE MONOLITH

09. HELLSWORN

10. THE NIGHTMARE CONTINUES*

11. GODS OF THE NORTH*



*CD bonus tracks



"Death Infernal" tracklist:

01. THE ARRIVAL OF ARMAGEDDON

02. RETURN IN FLESH

03. BLACK INFERNO

04. RAVENOUS

05. MARCH FOR VICTORY

06. THROUGH HELLFIRE

07. ALL WILL PERISH (THE FINAL LIBERATION)

08. SLAIN WARRIORS

09. DARKNESS AWAITS

10. FROM NORTHERN SHORES*



*LP bonus track