Les news du 7 Juin 2021 News Les news du 7 Juin 2021 Sepultura » (Lien direct) SEPULTURA (Thrash Tribal, Brésil) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album "live" intitulé SepulQuarta qui sortira le 13 août via Nuclear Blast, et qui regroupe l'intégralité des streaming sessions proposées par le groupe durant le confinement. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Territory (avec David Ellefson)

2. Cut-Throat (avec. Scott Ian)

3. Sepulnation (avec Danko Jones)

4. Inner Self (avec Phil Rind)

5. Hatred Aside (avec Angélica Burns, Mayara Puertas et Fernanda Lira)

6. Mask (avec Devin Townsend)

7. Fear, Pain, Chaos, Suffering (avec Emmily Barreto)

8. Vandals Nest (avec Alex Skolnick)

9. Slave New World (avec Matthew K. Heafy)

10. Ratamahatta (avec Joao Barone & Charles Gavin)

11. Apes Of God (avec Rob Cavestany)

12. Phantom Self (avec Mark Holcomb)

13. Slaves Of Pain (avec Fred Leclercq & Marcello Pompeu)

14. Kaiowas (avec. Rafael Bittencourt)

15. Orgasmatron (avec Phil Campbell)





VOIR AUSSI Les news du 6 Juin 2021

Mind Your Head!! - Gnosis - Necrochaos - Black Ceremonial Kult

AJOUTER UN COMMENTAIRE

ARTICLES DU JOUR Anthropophagous

Death Fugue

2021 - Autoproduction

GROUPES DU JOUR Sepultura

Thrash - 1984 - Brésil