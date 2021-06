»

(Lien direct) WOLVES IN THE THRONE ROOM (Post Black Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Primordial Arcana qui sortira le 20 août via Century Media. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Mountain Magick

2. Spirit Of Lightning

3. Through Eternal Fields

4. Primal Cham (Gift Of Fire)

5.Underworld Aurora

6.Masters Of Rain And Storm

7. Eostre

8. Skyclad Passage (Bonus Track)