»

(Lien direct) DECREPISY (Death Metal avec des membres de Vastum, Ritual Necromancy et Charlie Koryn à la batterie, USA) sortira son premier album Emetic Communion le 6 août via Chaos Records (CD), Life After Death (LP) et Seed of Doom (K7). Du son sur Bandcamp. Tracklist :



1. Dissipating Form [7:54]

2. Emetic Communion [8:03]

3. Embodied Decomposition [6:28]

4. Abbatoir of Sorrow [10:35]

5. Anxiety Womb [2:00]