(Lien direct) TESSERACT (Metal Progressif, Royaume-Uni) a dévoilé le tracklisting et un teaser de son album live intitulé PORTALS qui sortira le 27 août via Kscope Music. L'ensemble se découvre ici :



1. Of Matter

2. King

3. Concealing Fate Parts I, II & III

4. Tourniquet

5. Beneath My Skin/Mirror Image

6. Orbital

7. Juno

8. Cages

9. Dystopia

10. Phoenix

11. Nocturne

12. Eden

13. Of Energy

14. Seven Names