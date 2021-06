»

(Lien direct) CRESCENT (Black/Death, Egypte) a dévoilé le tracklisting ainsi qu'un premier extrait de son nouvel album Carving The Fires Of Akhet qui sortira le 25 juin via Listenable Records. L'ensemble se découvre ici :



1. The Fires Of Akhet

2. Moot Set Waas

3. Serpent Of Avaris

4. Neb-Pehti-Ra

5. Imprecations Upon Thy Flame

6. Drowned In Theban Blood

7. Crimson Descension

8. As Nu Enshrines Death