Les news du 23 Juin 2021 News Les news du 23 Juin 2021 Paraphilia - The Ironfist - Blood of Christ - Prieuré » (Lien direct) PARAPHILIA (Death Metal, USA) vient de sortir la version de CD de son premier EP Primordium of Sinister Butchery chez Brutal Cave Productions. Il est en écoute à cette adresse.

» (Lien direct) THE IRONFIST (Black/Punk, Singapour) a sorti son nouvel album Hyenarchy- Scavenger Music Volume 1 au format numérique. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp.





» (Lien direct) BLOOD OF CHRIST (Death Metal, Canada) va rééditer ses démos Frozen Dreams (1994) et The Lonely Flowers Of Autumn (1995) en CD et K7 via CDN Records, remasterisées par Dan Swanö. Les détails :



Cassette Track Listing - The Lonely Flowers Of Autumn (1995) - Reissue:

1. Autumns Twilight (7:45)

2. In the Distance (7:37)

3. Moonshroud (6:61)

4. As the Roses Wither (4:19)



Cassette Track Listing - Frozen Dreams (1994) - Reissue:

1. Frozen Dreams (1:24)

2. Divine Gift (3:32)

3. Christ Crucified (2:58)

4. Dawn (3:33)

5. Bleed For Me (1:41)



CD Track Listing:

CD Bonus Tracks:

5. The Raven’s Song (4:51)

6. Winter Tree …a Forest of Tragedy (4:19)

7. Frozen Dreams (1:24)

8. Divine Gift (3:32)

9. Christ Crucified (2:58)

10. Dawn (3:33)

11. Bleed For Me (1:41)





» (Lien direct) PRIEURÉ (Black Metal, France) vient de sortir son premier EP La foi des bourreaux sur Vetus Capra. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp.

Hegemon - Crescent

