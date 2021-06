»

(Lien direct) AYANYSS (Hardcore, USA) compte dans ses rangs des anciens membres de Dmize, 25 Ta Life et Cold Front. Le groupe vient de dévoiler sur Bandcamp son premier album à découvrir ci-dessous. Une version physique devrait voir le jour le 30 juillet via Upstate Records :



01. Degeneration

02. Masques

03. Decay

04. Nothing But Lies

05. Hell To Pay

06. Images

07. Dying In Darkness

08. The Forbidden



Ayanyss by UPSTATE RECORDS