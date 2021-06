»

(Lien direct) VURVARAT (Black Metal, France) intitulé Theurgia Mortem sortira très prochainement sur Atavism Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "The Ghastly Demise" :



01. The Ghastly Demise

02. Transfigured And Reborn In Fire

03. Wait Of The Foul Mind

04. Magnificent In Decay

05. Incantations For The Deformed

06. Within

07. A Pale Horse Descends