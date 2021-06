Les news du 27 Juin 2021 News Les news du 27 Juin 2021 Paradox » (Lien direct) PARADOX (Thrash Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un deuxième extrait de son nouvel album Heresy II – End Of A Legend qui sortira le 24 septembre via AFM Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Escape From The Burning

2. Mountains And Caves

3. The Visitors

4. Children Of A Virgin

5. Journey Into Fear

6. Burying A Treasure

7. A Meeting Of Minds

8. Priestly Vows

9. Unholy Conspiracy

10. A Man Of Sorrow (Prologue)

11. A Man Of Sorrow

12. The Great Denial

13. End Of A Legend





Aborted - Galvanizer

