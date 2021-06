»

(Lien direct) AZAZEL (Black Metal, Finlande) sortira son nouvel opus Aegrus Satanas Tecum le 24 septembre via Primitive Reaction. Tracklist :



1. Invocation (Hail the Ancient Ones)

2. Jesus Christ Impotent Rotting Saviour

3. Welcome to Church Bizarre

4. I Worship Him

5. Demons Attack the Nun's Chapel (Aegrum Satanas Tecum)

6. Incubus Rises Again

7. Succubus, My Infernal Vampire Spirit

8. In Nomine Dei Nostri Satanas