(Lien direct) EXPUNGED (Death Metal avec Jo Capitalicide, Canada) a dévoilé à cette adresse le titre "Stolen Life" extrait de son premier longue-durée Into Never Shall prévu le 30 juillet sur Hells Headbangers. Tracklist :



1. Decompose

2. Gas Attack

3. Torn Apart

4. Drown in Fire

5. Early Tragic End

6. Architects of Oblivion

7. Amidst the Embers

8. Mass Grave

9. Into Never Shall

10. Stolen Life