(Lien direct) VASSAGO (Black/Death, Suède) a posté à cette adresse le titre "Elite of Satan" figurant sur son nouvel album Storm of Satan à venir le 1er août chez Nuclear War Now! Productions. Tracklist :



1. Darkness of Satan

2. Elite of Satan

3. Evil of Satan

4. Fire of Satan

5. Grind of Satan

6. Mayhem of Satan

7. Metal of Satan

8. Sign of Satan

9. Storm of Satan

10. War of Satan