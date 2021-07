»

DEAD SOUL ALLIANCE (Death Metal, Canada) sortira son premier full-length Behind the Scenes le 3 septembre via Bitter Loss Records. Un extrait est en ligne sur Bandcamp. Tracklist :



1. Behind the Scenes

2. Screams for the Asylum

3. Mental Comatose

4. Behold Forever Darkness

5. Catastrophic Chaos

6. Equilibrium Dead

7. Ancient Rulers of Greed

8. Upon their Return

9. Perpetual Recycled Existence