Les news du 5 Juillet 2021 News Les news du 5 Juillet 2021 Tentation - Dantalion - Vrykolakas » (Lien direct) Le Berceau Des Dieux, premier album de TENTATION (Heavy Metal, France). Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Le Couvent" :





» (Lien direct) DANTALION (Black Metal, Espagne) sortira son nouvel opus Time to Pass Away le 31 juillet via Darkwoods. Tracklist :



01. The Call

02. The Relentless Shadow

03. Gate to an Eternal Doom

04. Time to Close the Circle

05. Constant Mourning Process

06. The Mischievous Faces

07. From Suffering to Oblivion

08. From Consciousness to the Grave

» (Lien direct) VRYKOLAKAS (Brutal Death, Singapour) offre son nouvel album And Vrykolakas Brings Chaos and Destruction sorti le 1er juillet sur Blasphemies Records en écoute intégrale ci-dessous.





VOIR AUSSI Les news du 4 Juillet 2021

Obscura - Antediluvian

AJOUTER UN COMMENTAIRE

ARTICLES DU JOUR Temtris

Ritual Warfare

2021 - WormHoleDeath

GROUPES DU JOUR Tentation

Heavy Metal - 2012 - France