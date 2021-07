»

(Lien direct) PORTRAIT (Heavy Metal, Suède) sortira son nouvel album intitulé At One With None le 3 septembre sur Metal Blade Records. En voici un premier extrait avec le titre "Phantom Fathomer" :



01. At One With None

02. Curtains (The Dumb Supper)

03. Phantom Fathomer

04. He Who Stands

05. Ashen

06. A Murder Of Crows

07. Shadowless

08. The Gallow's Crossing

09. The Blood Is The Life (Bonus Track)

10. Farewell To The Flesh (Bonus Track)