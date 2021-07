»

(Lien direct) HOUR OF 13 (Doom/Deathrock, USA) propose à cette adresse le morceau "Return from the Grave" issu de son nouvel album Black Magick Rites dont la sortie est programmée le 27 août via Shadow Kingdom Records. Tracklist :



1. His Majesty Of The Wood

2. Return from the Grave

3. House of Death

4. Black Magick Rites

5. Within the Pentagram

6. Harvest Night

7. The Mystical Hall of Dreams