»

(Lien direct) PHANTOM FIRE (Speed/Black, Norvège) sortira son premier long-format The Bust of Beelzebub le 22 octobre sur Edged Circle Productions. Tracklist :



1 Return Of The Goat [2:26]

2 Bust Of Beelzebub [2:21]

3 Sweet Jezebel [3:22]

4. Pihsrow [5:26]

5. Shut Eye [5:10]

6. Feed On Fire [4:26]

7. The Ninth Gate [5:46]