(Lien direct) Comfort To Me, le nouvel album d'AMYL AND THE SNIFFERS (Punk Rock, Australie) se dévoile aujourd'hui à travers un deuxième extrait à découvrir ci-dessous en vidéo. Il s'agit du titre "Security". Sortie prévue le 10 septembre prochain :



01. Guided By Angels (YouTube)

02. Freaks To The Front

03. Choices

04. Security

05. Hertz

06. No More Tears

07. Maggot

08. Captial

09. Don’t Fence Me In

10. Knifey

11. Don’t Need A Cunt (Like You To Love me)

12. Laughing

13. Snakes