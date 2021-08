»

(Lien direct) SUCCUMB (Death Metal) fera son retour cette année avec un second long format. XXI paraîtra le 24 septembre sous la bannière de The Flenser (CD, vinyle et digital). "Okeanos", premier extrait, est en écoute sur Bandcamp. Voici la tracklist :



1. Lilim

2. Maenad

3. Okeanos

4. Smoke

5. Graal

6. Aither

7. Soma

8.Trigrams



XXI by Succumb