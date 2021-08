»

(Lien direct) NUNSLAUGHTER (Death Metal, USA) a dévoilé une vidéo pour le titre "Broken and Alone" figurant sur son nouvel opus Red is the Color of Ripping Death dont la sortie est programmée pour le 27 août sur Hells Headbangers. Tracklist :



1. Murmur

2. Broken and Alone

3. To A Whore

4. Banished

5. Red is the Color of Ripping Death

6. Eat Your Heart

7. Annihilate the Kingdom of God

8. Beware of God

9. Black Cat Hanging

10. Dead in Ten

11. The Devil Will Not Stray

12. The Temptress

13. Casket Lid Creaks

14. Below the Cloven Hoof