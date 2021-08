»

(Lien direct) HAIL SPIRIT NOIR (Progressive/Psychedelic Rock/Black Metal, Grèce) a dévoilé un deuxième extrait de son prochain opus de synthwave/sci-fi pop Mannequins dont la sortie est programmée le 10 septembre sur Agonia Records. Tracklist :



1. 12-31-1985: Night Shift

2. Against Your Will, My Blade

3. Mannequins

4. 12-31-1985: Night Shift II

5. The Monsters Came From the Sky

6. Visitors of Horror

7. Enter Disco Inferno

8. Mannequins II

9. Alien Cell Charging

10. On the Loose Again

11. Ending Crashers

12. Ending Crashers II

13. Crossroads (Digi CD bonus)