(Lien direct) HUNTED (Progressive Power/Speed, Pays de Galles) a signé sur Pitch Black Records pour la sortie de son nouvel album Deliver Us le 10 septembre. Un extrait est en ligne à cette adresse. Tracklist :



1. Velvet Worm

2. Salvation on a String

3. For the Blind

4. Burning Ones

5. The Black Shore

6. The Lie

7. One More Time

8. Misled

9. Time Will Tell

10. Our Final Embrace

11. Maldito Sea Tu Nombre (CD bonus)