»

(Lien direct) MASSACRE (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Resurgence qui sortira le 22 octobre via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Eldritch Prophecy

2. Ruins Of R'lyeh

3. The Innsmouth Strain

4. Whisperer In Darkness

5. Book Of The Dead

6. Into The Far-Off Void

7. Servants Of Discord

8. Fate Of The Elder Gods

9. Spawn Of The Succubus

10. Return Of The Corpse Grinder