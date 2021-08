»

(Lien direct) ÜLTRA RAPTÖR (Heavy/Speed, Québec) a signé sur Fighter Records pour la sortie le 9 novembre de son premier longue-durée Tyrants. Tracklist :



01. Missile (Metal Warrior)

02. Cybörg-Rex

03. Take Me Back

04. An Offering to the Tyrant

05. Nightslasher

06. Gale Runner

07. The Quest for Relics

08. Winds of Vengeance

09. Caustic Shower

10. SpaceFighter (442 AlphaClass Pegasus SubC35.2)