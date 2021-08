Les news du 16 Août 2021 News Les news du 16 Août 2021 Misanthrope » (Lien direct)



C’est le grand jour ! Après 12 années de mise en sommeil, tel un phénix qui renaît de ses cendres, le site Holy Records 2.0 est ouvert avec 4 Bundles Exclusifs MISANTHROPE IMMORTEL 2021 - 20th Anniversary Edition (T-Shirt + 2LPs + CD + Bonus Digital) et +300 articles directement issues des années ’90 !

Disponible immédiatement et exclusivement sur www.holyrecords.com

Les pressages sont hyper limités !

Il n’existe que :

101 ex. double gatefold vinyles Cristal Pure Transparent

99 ex. double gatefold vinyles Bleu Royal

70 ex. double gatefold vinyles Smokey Blanc et Noir

17 ex. double gatefold vinyles Test-Pressing Noir



La boîte de Pandore est réouverte… Bon shopping ????

Aeternitas



HOLY RECORDS - MISANTHROPE & Victor

