Les news du 17 Août 2021 News Les news du 17 Août 2021 Crystal Coffin - Paydretz - Cyrox - Offence - Besatt - Furze » (Lien direct) CRYSTAL COFFIN (Melodic Black Metal, Canada) sortira son nouvel album The Starway Eternal le 15 octobre via A Beast in the Field. Un extrait est disponible en écoute sur Bandcamp. Tracklist :



1. Shapeshifter Huntsman

2. The Starway Eternal

3. Skeletons

4. Console of Horror

5. The Red Forest

6. Cremation: Between Fire and Ice

7. The Descent

8. Mega Tomb (including Tomorrow's Ghost)

» (Lien direct) PAYDRETZ (Black/Folk, France) a mis en ligne à cette adresse le titre "Sous la Bannière Blanche" extrait de son premier longue-durée Chroniques de l’Insurrection à venir le 8 octobre sur Antiq. Tracklist :



1. Premier sang (1793)

2. Le tocsin nous appelle

3. Le serment des chefs

4. La chasse aux loups (interlude)

5. Le cantique des moulins

6. Sous la bannière blanche

7. À la Loire!

8. Vengé (interlude)

9. Colonnes Infernales

10. Les Bleus sont là

11. Par les chemins creux

12. Au cœur de la forêt (interlude)

13. La fin du rêve

14. Le pardon n’est pas l’oubli (outro)

» (Lien direct) CYROX (Death/Thrash, Autriche) sortira prochainement son premier long-format Beyond Control (2020) au format CD chez Wormholdeath.





» (Lien direct) OFFENCE (Death Metal, Pologne) sortira son nouveau disque You'll Never Rest in Peace le 27 août via Witching Hour Productions. Tracklist :



1.The Devil Incarnate

2. Monastery of Perversion

3. R.I.P (or not...)

4. Seraph of Lust

5. Inferno

6. Slaves To The (UN)holy Cross

7. The Only Good Priest is a Dead One

8. A Prayer

9. This Is a Fucking Death Metal Song





» (Lien direct) BESATT (Black Metal, Pologne) sortira son nouvel opus Supreme and True at Night le 27 août sur Witching Hour Productions. Tracklist :



1. SaTaN

2. There He Comes

3. Goodless

4. Baphomet's Legacy

5. Rex Satanas

6. Lilith

7. Brass Gates

8. Kyrie Eleison





» (Lien direct) FURZE (Black Metal, Norvège) sortira son nouvel EP 5-titres Black Psych Tormentor le 22 octobre. La version CD long-format comprendra en bonus l'album The Presence... de 2018 seulement paru en vinyle.





Misanthrope

