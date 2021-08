»

(Lien direct) VORTEX OF END (Black Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Abhorrent Fervor qui sortira le 24 septembre via Osmose Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Perdition Whorl

2. Sovereign Wrath

3. Golden Fragments

4. Cascades Of Epiphanies

5. Stygian Hexahedron

6. Putrid Fluids