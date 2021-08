»

(Lien direct) CRIMINAL (Thrash Metal, Chili) a posté une "lyric video" pour le titre "Live on Your Knees" figurant sur son nouveau disque Sacrificio qui sort le 17 septembre chez Metal Blade. Tracklist :



1. Live on Your Knees

2. Caged

3. The Whale

4. Zona De Sacrificio

5. After Me, The Flood

6. Dark Horse

7. Theocrazy

8. Sistema Criminal

9. Zealots

10. Age of Distrust

11. Hunter and the Prey

12. Ego Killer