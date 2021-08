Les news du 30 Août 2021 News Les news du 30 Août 2021 Chaos Rising » (Lien direct) CHAOS RISING (Groove/Thrash/Heavy/Melodic Death Metal, International) a diffusé fin juillet "Cost Of Inaction", un morceau de brutal death mettant en vedette l’équipe de musiciennes composée d'Alessia Rio (Murge), Luana Dametto (Crypta, Ex-Nervosa), Francesca Mancini (Sudden Death), Stephanie Nolf (Unsafe, Syrinx) et Tina Gruschwitz (Demorphed).



Fondé par la multi-instrumentiste française Stéphanie Nolf, Chaos Rising est un concept unique qui rassemble des musiciennes de metal du monde entier. Depuis 2019, le projet n'a cessé de se renforcer, avec seize sorties mensuelles de chansons dans différents sous-genres de métal et plus d'une trentaine de musiciennes de différents pays : France, Allemagne, Suisse, Iran, Brésil, Argentine, Royaume-Uni, Mexique, Suède, Australie, Russie.... C'est un collectif ouvert, de nouvelles musiciennes viennent régulièrement contribuer à de nouvelles compos. Tout est entièrement réalisé par des femmes, de la composition des morceaux à leur diffusion.



"Cost Of Inaction", composée par la fondatrice Stéphanie, est la chanson la plus "heavy" des filles à ce jour. Un nouveau morceau sort mardi 31 août, dans un style différent, avec une autre équipe de musiciennes.





