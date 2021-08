Les news du 30 Août 2021 News Les news du 30 Août 2021 Imprecation - Sombre Croisade - Lvcifyre - Pathology - Chaos Rising » (Lien direct) IMPRECATION (Death Metal, USA), Ruben Elizondo, des suites du Covid. RIP!

» (Lien direct) SOMBRE CROISADE (Black Metal Mélodique, France) vient de dévoiler un titre inédit intitulé "La Lutte", il s'écoute ici :





» (Lien direct) LVCIFYRE (Death Metal, Royaume-Uni) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album The Broken Seal qui sortira le 10 septembre via Dark Descent Records. "Gods Await Us" est à découvrir ici :





» (Lien direct) PATHOLOGY (Brutal Death, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Everlasting Plague qui sortira le 19 novembre via Nuclear Blast. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. A Pound Of Flesh

2. Perpetual Torment

3. Engaging In Homicide

4. Procession Of Mangled Humans

5. Viciously Defiled

6. Diseased Morality

7. Submerged In Eviscerated Carnage

8. Corrosive Cranial Affliction

9. As The Entrails Wither

10. Dirge For The Infected

11. Death Ritual Deciphered

12. Decomposition Of Millions





» (Lien direct) CHAOS RISING (Groove/Thrash/Heavy/Melodic Death Metal, International) a diffusé fin juillet "Cost Of Inaction", un morceau de brutal death mettant en vedette l’équipe de musiciennes composée d'Alessia Rio (Murge), Luana Dametto (Crypta, Ex-Nervosa), Francesca Mancini (Sudden Death), Stephanie Nolf (Unsafe, Syrinx) et Tina Gruschwitz (Demorphed).



Fondé par la multi-instrumentiste française Stéphanie Nolf, Chaos Rising est un concept unique qui rassemble des musiciennes de metal du monde entier. Depuis 2019, le projet n'a cessé de se renforcer, avec seize sorties mensuelles de chansons dans différents sous-genres de métal et plus d'une trentaine de musiciennes de différents pays : France, Allemagne, Suisse, Iran, Brésil, Argentine, Royaume-Uni, Mexique, Suède, Australie, Russie.... C'est un collectif ouvert, de nouvelles musiciennes viennent régulièrement contribuer à de nouvelles compos. Tout est entièrement réalisé par des femmes, de la composition des morceaux à leur diffusion.



"Cost Of Inaction", composée par la fondatrice Stéphanie, est la chanson la plus "heavy" des filles à ce jour. Un nouveau morceau sort mardi 31 août, dans un style différent, avec une autre équipe de musiciennes.





Omnium Gatherum

