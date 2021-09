»

(Lien direct) BORNHOLM (Black Metal, Hongrie) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Apotheosis qui sortira le 5 novembre via Napalm Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. I Divine

2. My Evangelium

3. Sky Serpents

4. The Key To The Shaft Of The Abyss

5. Black Shining Cloaks

6. Spiritual Warfare

7. Darkened Grove

8. To The Fallen

9. I Am War God

10. Apotheosis

11. Enthronement