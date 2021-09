»

(Lien direct) WRECHE (Piano Black Metal, USA) sortira son prochain album, "All My Dreams Came True", via I, Voidhanger Records le 8 Octobre prochain. Découvrez l'album entier, sa pochette et sa tracklist ci-dessous :





1. Mysterium 08:07

2. Scherzo 08:11

3. In Agony, To The Earth - And Heaven 08:39

4. Severed 13:36

5. The Darkling Thrush 09:03

6. Les Fleurs - I 02:46

7. Les Fleurs - II 10:09



All My Dreams Came True by WRECHE