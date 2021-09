»

WOLFTOPIA (Melodic Death Metal, Finlande) sortira son premier longue-durée Ways of the Pack le 17 décembre via Inverse Records. Tracklist :



1. Hound of War

2. The Last Embrace of the Mother

3. Wash the Spears

4. We are Pack

5. Predator

6. May He Sever the Shadow

7. The Alpha

8. I am the Storm