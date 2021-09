»

(Lien direct) MOON (Black Metal Atmosphérique/Ambient - Australie), Pandimensional Gnosis, doit paraître le 29 octobre chez Moribund Records en version CD. Le titre "Hollow Transcendence" est en écoute sur SoundCloud.

La tracklist est la suivante :



1. Shadow of the Endless Abyss

2. Upon the Eye of the Void

3. Portal Through the Black Flame

4. Hollow Transcendence

5. Wormhole Wounds

6. Absorbing the Pandimensional Gnosis

7. Winds of Shattered Glass