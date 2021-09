»

(Lien direct) MASTODON (Rock/Metal Progressif, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Hushed And Grim qui sortira le 29 octobre via Reprise Records / Roadrunner. L'ensemble est à découvrir ici :



01. Pain With An Anchor

02. The Crux

03. Sickle And Peace

04. More Than I Could Chew

05. The Beast

06. Skeleton Of Splendor

07. Teardrinker

08. Pushing The Tides

09. Peace And Tranquility

10. Dagger

11. Had It All

12. Savage Lands

13. Gobblers Of Dregs

14. Eyes Of Serpents

15. Gigantium